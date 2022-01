Ultime notizie calcio Napoli - Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha pubblicato il seguente tweet:

"Giovedi 6 ore 20,45: si gioca Juve-Napoli. Martedì 4: Insigne, il capitano, entra in un albergo per gli ultimi dettagli con il Toronto: chi lo assiste (e non ha portato una-proposta-una) chiama una-telecamera-una, champagne. Professionalità".