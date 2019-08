Notizie Calcio Napoli - Adam Ounas, attaccante del Napoli e vincitore della Coppa d'Africa con la nazionale dell'Algeria, è di ritorno a Napoli dopo le sue vacanze. Infatti ha pubblicato, mentre è in aereo, una fotografia sul suo profilo Instagram: "Back home". Clicca sul file in allegato per vedere la foto. Al suo post arrivano i commenti di Malcuit e di Ribery che lo prende in giro per la cintura.