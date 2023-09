Ottimo esordio di Natan in maglia azzurra, le statistiche delle sue prime gare da titolare

Notizie Calcio Napoli – Arrivato con l’ingrato compito di sostituire Kim Min-Jae, Natan ha esordito tardi. Il brasiliano ha giocato poco ma finora ha dato ottime indicazioni fornendo prestazioni sempre ampiamente sufficienti. Il portale social Cronache di Spogliatoio ha analizzato le prime uscite del centrale:

“Natan in entrambi i match ha dimostrato di essere l’uomo incaricato della prima costruzione. È stato tra i due centrali quello con l’indice di disponibilità più alto (82%) e in generale, tra i migliori in squadra per verticalità dei passaggi (3,3).

Contro l’Udinese è stato il terzo per indice di rischio dei passaggi (26%) dietro a Di Lorenzo (31%) e Kvaratskhelia (35%).

Finora ha completato il 97% dei passaggi corti, il 98% dei medi e il 72% dei lunghi”.