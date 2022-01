Osimhen, lite choc sui social con un tifoso juventino: "Proprio come tuo padre con uno s***nzo come te..." [FOTO]

Prosegue l'utilizzo di Twitter non di certo idilliaco da parte di Victor Osimhen. Questa volta, l'attaccante del Napoli rientrato ieri dalla Nigeria ha preso di mira un tweet di un tifoso juventino, ha risposto al veleno litigando con l'utente social.

Il tifoso bianconero, aveva ironizzato sulla grossa mole di tweet di Osimhen scrivendo: "Così, il Napoli ha speso 80 milioni per un admin di Twitter".

Risposta da stigmatizzare, quella di Victor Osimhen:

Lol just like your father wasted his sperm giving birth to an a$$hole like you?? https://t.co/KVcCCnp5IK