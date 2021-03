Ultimissime calcio Napoli - Victor Osimhen, via social, fa ancora discutere. Non è che uno s'impunta, ma se ogni Instagram Stories è senza mascherina, e l'ultima volta che sei stato in Nigeria hai beccato il Covid-19, è chiaro che fai polemica.

Osimhen fa scatenare la polemica: senza mascherina in Nigeria

L'attaccante del Napoli infatti ha postato nella giornata di ieri una Stories senza mascherina. Clicca sull'immagine allegata per guardare la foto: