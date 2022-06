Olivera saluta amici e parenti: "Mi mancherete!". Finalmente sta venendo a Napoli!

Mathias Olivera a Napoli, ormai manca veramente pochissimo: presto la piazza napoletana conoscera di persona il nuovo terzino uruguayano, acquistato a maggio dal Getafe e intravisto in Italia giusto il tempo delle visite mediche. Olivera ha trascorso le vacanze in Uruguay, con la sua famiglia e gli amici di sempre, ma adesso si appresta a ritornare in Europa.

Olivera arriva a Napoli

Ultimissime notizie Napoli. Con ogni probabilità, Olivera volerà verso l'Italia nella giornata di oggi, o forse nei prossimi giorni, e sarà convocato al centro tecnico di Castel Volturno per i consueti test atletici prima del ritiro pre-campionato a Dimaro, in Val di Sole, dove si unirà al resto della squadra agli ordini di Spalletti.

Su Instagram Olivera dall'aeroporto ha salutato sua madre e sua sorella: "Le mie regine! Mi mancherete", ed ha dedicato un saluto anche ai suoi amici d'infanzia in Uruguay: "Amici, grazie mille di tutto! Ci vediamo quando torno". Finalmente Olivera sta venendo a Napoli!