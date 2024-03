Nuova follia Balotelli, fa esplodere un petardo nello spogliatoio dell'Adana Demirsport | VIDEO

Nuovo colpo di testa di Mario Balotelli, ma non in campo purtroppo. Il riferimento, piuttosto, è all'ennesima balotellata partorita questa volta direttamente nello spogliatoio dell’Adana Demirspor per cui gioca.

Balotelli lancia un petardo nello spogliatoio dell'Adana Demirspor

L’attaccante italiano, infatti, ha lanciato un petardo spaventando i presenti inconsapevoli del gesto. Una scena che ha ricordato quanto accadde 13 anni fa in Inghilterra, quando per un gesto simile la sua abitazione prese fuoco. Una scena postata sui social direttamente dall'atleta ma che ha fatto discutere non poco in rete.