Natan esulta: "Felice per questo momento e questa vittoria! Ora concentriamoci sulla Champions" | FOTO

Ultime notizie SSC Napoli - Esulta via Instagram, Natan dopo la vittoria in Lecce-Napoli da protagonista e in italiano scrive:

"Vittoria importante fuori casa e senza subire gol. Felice per questo momento per la squadra. Ora è il momento di concentrarsi sui Champions! #forzanapolisempre".

E nelle Stories posta lo scatto con Ostigard scrivendo: "Bravo fratello, andiamo!"