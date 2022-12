Ultime notizie. La giornalista Anna Trieste commenta il ritorno a Napoli di Pepe Reina e Raul Albiol.

I due calciatori spagnoli del Villarreal ieri sera sono stati omaggiati dai tifosi presenti in Curva B con un mazzo di fiori azzurri e Trieste scrive su Twitter: "Se esiste ancora una speranza per il romanticismo in questo mondo di merda, essa va cercata indubbiamente nelle curve dello stadio Diego Armando Maradona di Napoli".