Napoli in partenza alla volta di Marsiglia, foto sull'aereo per Luperto ed Elmas

Il Napoli proprio in questi istanti sta partendo con l'aereo in direzione Marsiglia, dove domani affronterà in amichevole l'Olympique, in occasione dei festeggiamenti del club francese per il compimento dei 120 anni di storia. Al Velodrome è previsto il pubblico delle grandi occasioni e prima del fischio d'inizio sul campo da gioco sfileranno campioni e leggende della storia dell'OM.

Anche per questo motivo l'amichevole è stata vietata ai tifosi napoletani, che in passato sono stati coprotagonisti di violenti scontri con la tifoseria marsigliese.

La SSC Napoli su Twitter ha condiviso una foto che ritrae uno vicino all'altro Sebastiano Luperto e l'ultimo arrivato in casa Napoli, vale a dire Elif Elmas.