Il Toronto annuncia Insigne, il Napoli Tuanzebe negli stessi minuti: pioggia di critiche sui social [FOTO]

Napoli Calcio - Annuncio della SSC Napoli nel bel mezzo della festa Insigne-Toronto.

Insigne-Toronto e Napoli-Tuanzebe: polemica via social

Mentre il club canadese si scatenava per l’approdo del fantasista napoletano con i commenti di tutte le parti in gioco e l’entusiasmo generale, la società azzurra ha ‘risposto’ col comunicato di presentazione del neo acquisto Alex Tuanzebe dopo l’anticipazione del presidente Insigne. "Welcome Alex", ha scritto la società.

Una contemporaneità che non è affatto piaciuta alla stragrande maggioranza dei tifosi. "E intanto salutiamo il nostro capitano. Come se niente fosse, come fosse facile sostituirlo", oppure "Aspettavate l'annuncio del Toronto per annunciare Tuanzebe..". Il malcontento è enorme.