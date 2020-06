"Mister!" Festa ad Afragola, Gattuso resta serio e si porta la coppa: i tifosi la 'accarezzano' dal finestrino! [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli - Ha rialzato la stagione degli azzurri, è amato da tutto il gruppo e in pochi mesi di Napoli ha vinto una Coppa Italia e risollevato il morale di un gruppo ormai spento. E' sicuramente Gennaro Gattuso uno dei principali protagonisti della notte di ieri, con la vittoria sulla Juventus dell'ex Maurizio Sarri ai rigori.

Ieri sera ha lasciato anche lui la stazione di Afragola in taxi, con la Coppa Italia in auto, 'accarezzata' dai tifosi con le mani sul finestrino. Serio come sempre, non s'è lasciato andare ai festeggiamenti limitandosi a salutare i tanti tifosi che lo sostenevano e inneggiavano.

