Messi conferma il suo infortunio: "Starò fuori per un po'..." L'argentino non ci sarà con il Napoli [FOTO]

"Non vedevo l'ora di iniziare ma sfortunatamente ho avuto un contrattempo nel primo allenamento, e dovrò stare fuori per un po'. Ringrazio tutti i messaggi di amore che mi sono arrivati, volevo stare con il team e tutte le persone che ci seguono negli USA. Ci rivedremo presto, un abbraccio a tutti". Così su Instagram Lionel Messi, che dunque conferma anche sui suoi canali social che non ci sarà nella doppia sfida amichevole che vedrà il Barcellona affrontare il Napoli.