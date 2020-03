Mertens cuore d'oro, il messaggio di ringraziamento al personale del Monaldi: "Grazie per tutto, state facendo un grande lavoro" [VIDEO]

Coronavirus Napoli - Dries Mertens, attaccante della SSC Napoli, ha ringraziato con un video messaggio gli infermieri ed i medici del Monaldi di Napoli che stanno lavorando senza sosta per l'emergenza Coronavirus. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Ho visto tutti i video che vi stanno facendo. State aiutando tutte le persone. E' un periodo difficile per voi, ma state facendo un grande lavoro. Grazie grazie per tutto quello che state facendo. State facendo un grande lavoro. Non vi è possibile stare vicino alla famiglia. Volevo darvi un messaggio di forza. Veramente grazie per tutto quello che state facendo. Un bacio e forza".