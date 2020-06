Meret abbraccia Ospina ed il preparatore e posa con gli altri portieri azzurri: "Lavoro di squadra!" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Prestazione maiuscola quella offerta da Alex Meret nella finale di Coppa Italia tra il Napoli e la Juventus, con l'estremo difensore che ha pubblicato proprio in questi minuti delle foto che lo ritraggono mentre abbraccia David Ospina, il preparatore dei portieri azzurro Nista e gli altri estremi difensori che vanno a comporre la rosa a disposizione del tecnico Gennaro Gattuso.

Lavoro di squadra! ?????? #goalkeepers #CoppaItalia

