Mazzocchi: "Pronti alla guerra, il KAIZEN deve essere parte di te ogni secondo!"

Pasquale Mazzocchi su Instagram posa con Luigi Romano e Nicolò Ferrari di NEST, agenzia che cura la preparazione dei calciatori, e scrive un lungo messaggio di motivazione: "Il lavoro è alla base di tutto, il miglioramento continuo, il cosiddetto "KAIZEN" deve far parte di te ogni secondo della giornata. Avere una mentalità vincente non vuol dire "VINCERE", vuol dire: fare di tutto ogni giorno per essere un giocatore migliore il giorno successivo. Curare il dettaglio ti preparerà mentalmente alla battaglia e poi alla GUERRA".