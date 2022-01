Ultime calcio Napoli - Diego Maradona Jr, tramite una stories su Instagram, ha voluto fare i complimenti a Lorenzo Insigne per aver raggiunto il record di gol con la maglia del Napoli di Maradona. Lorenzo Insigne infatti con la rete alla Salernitana su rigore di oggi raggiunge quota 115 gol, come Maradona, ed è terzo in classifica alle spalle di Mertens ed Hamsik.

Questo il messaggio di Diego Jr per il capitano azzurro: