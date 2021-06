Malcuit pronto a tornare: si allena già con la maglia del Napoli! [FOTO]

Napoli ultime notizie. Kevin Malcuit si allena già con la maglia azzurra ed è pronto a tornare alla corte di Spalletti nel ritiro pre-campionato. Il terzino franco-marocchino è al Napoli dalla stagione 2018/2019, quando fu acquistato dal Lille e totalizzò ben 27 presenze in stagione. Peccato, però, che sia stata l'unica annata di rilievo per lui da quando è al Napoli, dopodiché appena 8 presenze in un anno e mezzo e poi il prestito alla Fiorentina, dove di presenze ne ha collezionate appena 5.

Malcuit proverà a rilanciarsi con il nuovo allenatore Luciano Spalletti: al momento, a parte Di Lorenzo, è l'unico terzino destro della rosa dopo l'addio di Hysaj.

Malcuit allenamento con la maglia del Napoli

Nella foto in allegato, Kevin Malcuit si fotografa mentre si allena con indosso la maglia della SSC Napoli.