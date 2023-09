"Ma che fine ha fatto Lindstrom?", I tifosi si interrogano sul mancato utilizzo del danese

Notizie Calcio Napoli - Dopo una manciata di minuti negli atti finali di Napoli-Lazio Jesper Lindstrom non vede il campo per la terza gara consecutiva. In tanti si attendevano un suo ingresso in campo nel corso del secondo tempo di Bologna-Napoli ma così non è stato. I tifosi sui social si interrogano su che fine abbia fatto il calciatore, molti i post che recitano "Ma perché non gioca?", "Ditemi che fine ha fatto Lindstrom", "Forse quei 25 milioni andavano usati per un difensore forte". Addirittura qualcuno si è spinto oltre creando una vignetta con la foto di Lindstrom con scritto "Chi l'ha visto"