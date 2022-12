Lutto per Pardo, morta la mamma: "Mi hai insegnato tutto senza mai smettere, so che ci sarai sempre" | FOTO

Grave lutto per il noto conduttore tv e giornalista Pierluigi Pardo per la scomparsa della madre. Arriva la dedica sui social con tanti messaggi di condoglianze per lui:

"Questa è la nostra ultima foto insieme. Tu stavi molto male ma eri comunque bellissima. Io il solito arnese pazzo di te. Mi hai insegnato tutto fin da quando ero bambino. Non hai mai smesso. Non abbiamo mai smesso. E so che ci sarai sempre".