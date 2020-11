Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Kalidou Koulibaly, difensore azzurro, ha voluto omaggiare con questo messaggio su Twitter:

"Non dimenticherò mai le tue parole per me. Le parole che ora ho in testa sono solo due: grazie. Per tutto. Per sempre".