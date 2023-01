Lutto Kvaratskhelia, la commovente dedica dell'attaccante dopo Napoli-Roma | FOTO

"No words needed", con un cuore rosso, aveva scritto sui social Khvicha Kvaratskhelia. Protagonista in Napoli-Roma con le sue giocate e con l'assist al bacio per Osimhen per il gol del momentaneo 1-0.

Lutto Kvaratskhelia, dedica dopo Napoli-Roma

Ma dopo la partita, Kvaratskhelia sui social ha postato nelle Instagram Stories un polsino con dedica speciale che in molti non erano riusciti a decifrare: come rivelato dai colleghi georgiani di MatchDay, si tratta di un lutto per Kvara: questa Instagram Story dell'attaccante georgiano è infatti dedicata a sua nonna, recentemente scomparsa.

Ecco lo scatto postato sui social: