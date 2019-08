Lozano saluta il PSV con un messaggio commovente: "Un giorno torneremo a cantare insieme al Philips Stadion"

Mercato Napoli - Hirving Lozano, che nella giornata di oggi è diventato ufficialment eun nuovo giocatore del Napoli, ha voluto salutare il PSV con un messaggio davvero molto emozionante. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"Il mio primo ricordo di Eindhoven ha a che fare con un sorriso. Abbiamo conosciuto un po ' la città e sebbene non ci fosse ancora stata la presentazione ufficiale con il PSV, è successo qualcosa che è stato l'inizio di una storia di amore e rispetto. Stavamo guidando in una macchina in una strada del centro, stavamo imparando a conoscere la città e in quel momento ho notato che una bicicletta mi stava raggiungendo, nel cestino posteriore c'era un bambino seduto, probabilmente avrà avuto circa 10 o 11 anni, era serio e forse arrabbiato. A un semaforo, io e il piccolo eravamo allineati. Incrociamo gli sguardi. Mi ha riconosciuto, in quel momento il suo viso si è illuminato e mi ha rivolto il primo sorriso di un tifoso verso di me. Ho provato molta emozione, è stato qualcosa di molto bello, è stato il miglior benvenuto che la città, i fan e il PSV stesso potessero darmi. C'è stata una connessione, da quel momento ho iniziato a sentirmi parte della grande istituzione che è il PSV.

Poco più di due anni fa.