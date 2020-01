"Un insulto! Vergogna Gattuso", Lozano in campo solo al 91': i tifosi messicani attaccano Ringhio [VIDEO]

Ultimissime calcio Napoli- Gennaro Gattuso contestato in Messico per l'inserimento di Hirving Lozano al 91'. L'acquisto più caro della storia del Napoli non si è ambientato al meglio, ma in Messico il classe '95 è sempre un idolo. Lozano è stato mandato da Gattuso in campo al 91' e i tifosi messicani sui social hanno attaccato l'allenatore del Napoli: "Gattuso fuera! Un insultato Lozano al 91', Gattuso out", questi i messaggi mandati dai tifosi su Twitter, Facebook e Instagram. Infine spuntano anche un "Vergogna Gattuso".

