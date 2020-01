Lobotka-Napoli, arriva un indizio su Instagram: lo slovacco inizia a seguire il club azzurro [FOTO]

Ultime notizie mercato Napoli - Uno dei nomi più caldi in chiave mercato per il Napoli in questo momento è quello di Stanislav Lobotka, centrocampista centrale che andrebbe a completare la linea mediana a disposizione di Gennaro Gattuso.

Lobotka-Napoli, indizio Instagram

Dai social, come spesso accade, arriva quello che potrebbe essere a tutti gli effetti un indizio: il calciatore, infatti, su Instagram ha iniziato a seguire l'account ufficiale del club azzurro. Ovviamente il club azzurro ed il Celta Vigo, proprietario del cartellino del regista, sono in costante contatto per cercare di trovare una quadra che al momento non è stata ancora trovata. Tutto fatto, invece, per quanto concerne l'intesa tra la società partenopea ed il calciatore che ha già dato il suo benestare a questa operazione che rappresenterebbe per lui un importante salto di qualità. Si attendono sviluppi già a partire dai prossimi giorni che potrebbero essere quelli decisivi.