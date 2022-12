Le prime immagini di Osimhen in versione papà: con Haly fra le braccia al parco giochi | VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - "Dove hanno passato il Natale i nostri beniamini? Per il nostro centravanti visita al “Liberty City Fun” a Volla!", a rivelarlo sono alcuni tifosi increduli che sui social raccontano la giornata odierna: dopo il pranzo di Natale, i tifosi hanno incontrato Victor Osimhen e stentavano a crederci. Perché? Perché l'hanno incontrato in provincia di Napoli, a Volla, il megaparco Liberty City Fun.

Papà Victor Osimhen con la piccola Haly

Prime immagini di Victor Osimhen da papà

E non era solo, ma con la sua famiglia: si tratta delle prime immagini in pubblico di un Victor Osimhen in versione inedita, quella del papà con la sua piccola Haly fra le braccia. Qualche giorno fa, in una lunga e bella intervista al collega Pino Taormina sulle pagine de Il Mattino, aveva dichiarato:

«Mia figlia? È la cosa più fantastica che poteva capitarmi: io la celebro dopo ogni gol, facendo il gesto dell’iniziale del suo nome, H. Si chiama Haly. La voglio sempre vicino a me, perché è questo il ricordo che anche io ho sempre di mio padre: lui al mio fianco. Sempre. Il tempo con lei è prezioso, voglio che diventi una donna che senta sempre di avere il padre al suo fianco».

La porterà a vedere dove lei è cresciuto?

«Un giorno andremo lì: dovrà sentire gli odori di quella terra, le dovrò mostrare i luoghi dove gli zii vendevano arance e i giornali e io tagliavo erba. Sarà importante per lei vedere dove è iniziata la nostra storia e che non è stato un cammino facile perché la vita non è facile. E per me sarà importante farglieli vedere quei posti, anche quelli dove vendevo l’acqua nelle strade di Lagos».

Clicca su play per guardare il video postato sui social da un tifoso: