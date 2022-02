Esultanza sfrenata sotto la curva, Politano travolto dall'abbraccio dei tifosi a fine gara [VIDEO]

Notizie calcio. Un gol che può essere paragonato ad una liberazione dopo le ultime partite complicate. Il sinistro di Fabian al 94' ha regalato tre punti pesantissimi al Napoli, ora in vetta alla classifica con il Milan e con lo scontro diretto alle porte.

Esultanza Politano dopo Lazio-Napoli

La rete segnata dall'ex Betis ha di fatto scatenato la panchina azzurra, tutta scattata in piedi a correre sotto la curva occupata dai supporters napoletani. Un'emozione forte, come testimoniato dal video pubblicato da Matteo Politano: l'attaccante partenopeo quasi scavalca le barriere per abbracciare i tifosi e condividere la gioia del successo.