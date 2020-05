Lapo Elkann: "Amo Napoli, donate seimila pizze alle famiglie bisognose"

Ultime notizie Napoli - Bellissimo gesto di Lapo Elkann che da sempre ha dimostrato un amore notevole per la città di Napoli e lo ha confermato una volta di più come testimoniato da un messaggio pubblicato sui suoi canali social. L'imprenditore, infatti, ha donato, insieme alla sua fondazione, seimila pizze destinate alle famiglie in difficoltà di Napoli per regalare un sorriso, oltre che un pasto, in un periodo molto delicato come questo in cui la crisi economica sembra quasi fare più paura dell'emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Ecco il testo del suo messaggio:

"Amo Napoli, la sua gente e i suoi colori: con Fondazione LAPS abbiamo donato 6 mila pizze destinate alle famiglie in difficoltà".