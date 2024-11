"La Georgia merita l'Europa più che mai". Kvaratskhelia prende posizione contro il Governo filorusso di Ivanishvili: il messaggio

C'è grande tensione in Georgia, l'escalation di violenze sta aumentando giorno dopo giorno. Tutto è iniziato lo scorso 26 ottobre con le contestatissime elezioni che hanno visto la vittoria del partito fondato dal miliardario Bidzina Ivanishvili, al potere dal 2012. Nell’ultimo anno, il partito di Ivanishvili è stato accusato più volte di avere forti tendenze filorusse e di subire la diretta influenza del Cremlino. Accuse che si sono acuite dopo la promulgazione di due leggi mutuate da quelle attualmente vigenti in Russia rispettivamente contro gli agenti stranieri e contro la propaganda LGBTQ. Le proteste del popolo georgiano si sono fatte molto forti in quanto Ivanishvili ha intenzione di interrompere le negoziazioni per consentire alla Georgia di entrare nell'Unione Europea nel 2028.

Anche Khvicha Kvaratskhelia ha preso posizione sulla delicata questione politica del suo Paese con una storia sui social: "Sto seguendo i fatti che stanno caratterizzando da giorni il mio Paese e da cittadino voglio esprimere il mio pensiero. Il desiderio del popolo georgiano è quello di entrare a far parte dell'Unione Europea, questa è la nostra scelta storica. Sarebbe inaccettabile prendere una strada diversa. Questo Paese è del popolo e nessuno può essere al di sopra della sua volontà. Sono dispiaciuto per i video di aggressioni e violenze nei confronti di chi protesta. Basta aggressioni, basta violenza! La Georgia merita l'Europa più che mai".