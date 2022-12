L'ultimo messaggio di Pelé per Maradona: "Un giorno, spero che potremo giocare insieme in paradiso" | FOTO

Ultime notizie - La morte di Pelé ha lasciato un vuoto enorme nel mondo del calcio e dello sport in generale. Un'altra grande icona del calcio mondiale è andata via. L'ultimo messaggio per Maradona di Pelé fu questo: "Un giorno, spero che potremo giocare insieme in paradiso". Ora potrebbero essere di nuovo insieme a palleggiare come facevano in questa vita.