Ultime notizie calcio. Anche Carlo Ancelotti, ex allenatore del Napoli attualmente all'Everton, ha fatto un appello alle persone per affrontare al meglio l'emergenza Coronavirus. Ecco quanto scritto sui propri canali social:

"Attualmente stiamo vivendo un momento molto difficile ed è tempo per tutti noi di agire in modo responsabile. Per favore, pensa a te stesso, alla tua famiglia e a chiunque entri in contatto. Segui i consigli degli esperti e insieme batteremo COVID?19. #StayHome"