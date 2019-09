"Sei troppo forte fratm!" da Allan a Maggio e perfino Zuniga: sui social pioggia di messaggi per Koulibaly

L'autogol di Kalidou Koulibaly ha infranto una rimonta del Napoli completata in 20 minuti da 3-0 a 3-3 all'Allianz Stadium. Tantissimi messaggi dai suoi compagni ed ex per il calciatore del Napoli dopo il suo post su Instagram: "È un autogol che mi fa male perché è arrivato dopo una rimonta incredibile. Mi dispiace ma devo, dobbiamo accettarlo: siamo forti. L’abbiamo dimostrato. Lo dimostreremo".

"Saremo sempre insieme". Ha commentato così Allan, "Sei il migliore fratello", ha scritto invece Malcuit. Poi Chiriches: "Sei troppo forte, sono cose che possono succedere. Forza". Infine tanti anche gli ex, tra cui Maggio: "Vecio stai sereno nella vita può succedere. Sei forte e continuerò a dirtelo", Zuniga: "Sei troppo forte fratm!", e Inglese: "Sei troppo forte".