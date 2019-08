Juventus-Napoli, Hamsik suona la carica dalla Cina: "Noi siamo pronti! E voi?" [FOTO]

Tra meno di un'ora ci sarà il fischio d'inizio per questa attesissima partita tra Juventus e Napoli valevole per la seconda giornata di Serie A. Un match senza eguali, soprattutto per i tifosi azzurri, ed è per questo motivo che dall'altra parte del mondo sarà incollato al teleschermo anche Marek Hamsik, attualmente in forza al Dalian Yifang.

Juventus Napoli Hamsik

L'ex capitano del Napoli, infatti, sul proprio profilo Instagram ha caricato l'ambiente con una storia dal significato semplice ed a dir poco chiaro: "Noi siamo pronti, e voi?" Insomma, in Cina ci sarà un tifoso a dir poco speciale per i partenopei per una gara che può dire, al di là del fatto che sia solo la seconda giornata, tanto su quelli che sono i reali valori e le effettive potenzialità della squadra allenata da Carlo Ancelotti. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45 e la piazza azzurra sta trattenendo il respiro in attesa dell'inizio delle ostilità.