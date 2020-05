Insigne manda un bel messaggio al piccolo Umberto: "Non avere paura, appena possibile ti aspetto al campo" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. La storia del piccolo Umberto, il ragazzino aggredito da un gruppo di suoi coetanei ai Colli Aminei, ha destato molto clamore negli ultimi giorni. I giocatori del Napoli, sempre molto attivi nel sociale, hanno voluto dimostrare la propria vicinanza allo sfortunato ragazzino. Dopo l'invito di Mertens, è arrivato anche uno speciale messaggio da capitan Lorenzo Insigne per Umberto:

"Ciao Umberto, ti ho mandato una mia maglia autografata per farti vedere che ti sono vicino in questo momento. Mi raccomando, non avere paura, e appena passa il virus ti aspetto al campo e ci salutiamo da vicino".