Fantastico gesto di Mertens: il belga incontra il ragazzino aggredito ai Colli Aminei e gli regala la maglia [FOTO]

Notizie Napoli calcio. Dries Mertens non smette mai di stupire: nel mezzo dei giorni più caldi per il suo futuro calcistico, l'attaccante azzurro non manca mai di far spuntare un sorriso sul volto di chi ha più bisogno. Nella giornata di oggi il belga ha voluto incontrare Umberto, il ragazzino che nei giorni scorsi è stato aggredito ai Colli Aminei da un gruppo di bulli tra i 12 e i 15 anni. Mertens si è fatto ritrarre con il suo sorridente fan, donandogli anche una maglia autografata: sicuramente una bella esperienza per Umberto dopo i difficili giorni passati dal brutale e vigliacco agguato dei suoi coetanei.

