Insigne incontra LeBron James: il saluto dell'ex Napoli al campione NBA | VIDEO

Notizie calcio. Insigne si sta abituando sempre di più allo stile di vita americano/canadese. L'ex capitano del Napoli, in attesa di ingranare la marcia in campo con il Toronto, si sta dedicando molto alle "pubbliche relazioni", incontrando ed immortalandosi con diversi volti noti in America.

LeBron James e Insigne

Insigne incontra LeBron James

In tal senso Lorenzo Insigne ha pubblicato nelle sue storie su Instagram anche il suo incontro con LeBron James, probabilmente in un ristorante di sushi della città canadese. L'azzurro ha stretto la mano alla superstar NBA dei Los Angeles Lakers, che poi ha salutato anche i suoi figli per un incontro che difficilmente dimenticheranno.

Clicca in allegato per foto e video