News Napoli calcio. Lorenzo Insigne, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una foto analizzando quando successo ieri nel pareggio del Maradona contro la Roma.

Ecco quanto scritto dal capitano del Napoli:

"Quello di ieri è stato un colpo duro per tutta la squadra, ma soprattutto per i nostri tifosi che ci hanno sostenuto tutta la partita !!Adesso a testa alta non molliamo fino alla fine. Forza Napoli Sempre!"