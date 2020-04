Iniziativa ‘Je sto vicino a te', Maradona risponde a Ferrara: "Felice che possa aiutare il nostro popolo! Napoli e i napoletani sono la mia seconda casa" [VIDEO]

Notizie Napoli calcio. L'iniziativa "Je Sto vicino a te" è stata ideata da Ciro Ferrara e Fabio Cannavaro per ricavare denaro da devolvere in beneficenza ai meno fortunati in questo momento di difficoltà legato all'emergenza Coronavirus. Lo stesso Ferrara ha messo all'asta una maglietta che gli fu regalata da Diego ArmandoMaradona, il quale ha voluto rispondere con questo messaggio apparso sui suoi canali social:

"Ciro Ferrara amico e compagno fedele. Ricordo ancora il tuo esordio in Nazionale. Proprio contro di me, contro la mia Argentina. Sono contento che la maglia che ti regalai 33 anni fa adesso possa aiutare il nostro popolo in un momento così difficile. Napoli e i napoletani, la mia seconda casa, la mia gente. Je sto vicino a te!"