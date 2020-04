Iniziativa ‘Je sto vicino a te', Ferrara: "La mia maglia di Maradona all’asta a scopo benefico oggi è arrivata a 9 mila euro"

Notizie Napoli calcio. A Radio Marte, nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” , è intervenuto Ciro Ferrara, ex calciatore. Si è parlato dell’iniziativa a scopo benefico della fondazione Cannavaro Ferrara.

“Saremo tutti diversi, la situazione non riguarda solo gli sportivi, ne usciremo diversi tutti da questa situazione. Il calciatore, o lo sportivo, non poteva mai pensare potesse accadere una cosa del genere, è abituato ad avere un mese di vacanza nel periodo estivo e poi riprendere. Questa è una situazione nuova. Continuano ad allenarsi ma è diverso farlo a casa e non in campo in un lavoro programmato con la squadra. Sarà un rientro diverso per tutti, su questo non ci saranno differenze.

Iniziativa ‘Je sto vicino a te?’ Abbiamo voluto giocare con lo slogan. Le maglie solitamente rappresentano una rivalità, ma ora siamo uniti per giocare contro un unico avversario. Con Fabio e Paolo Cannavaro e la nostra fondazione abbiamo riunito tutti i ragazzi campani per mettere all’asta alcune maglie leggendarie. Paolo ha messo la maglia di Lavezzi che aveva usato contro l’Inter in Coppa Italia, mentre Donnarumma ci ha donato quella dei 120 anni del Milan. Quagliarella ha offerto la maglia del debutto con il Napoli, mentre Immobile ha messo a disposizione la maglia della finale di coppa Italia contro l’Atalanta. Infine, Fabio Cannavaro addirittura ha messo all’asta la maglia della Liga vinta col Real Madrid.

Ognuno di noi si priva di un ricordo che rimarrà per sempre, io ho messo all’asta un pezzo di cuore, maglia che Diego Maradona mi regalò a Zurigo nel mio debutto in nazionale contro l’Argentina nel 1987. L’avrei lasciata ai miei figli, ma anche loro hanno capito che è per una finalità importante. L’ho custodita per 33 anni e adesso l’ho donata alla fondazione. Inutile dire che ha subito raggiunto un valore molto importate. Oggi è arrivata a novemila euro. Mancano nove giorni alla chiusura dell’asta. Mi farà piacere poi comunicare il ricavato a Diego. L’hashtag è proprio #Jestovicinoate come la canzone di Pino Daniele, per sottolineare la vicinanza che vogliamo dimostrare alla nostra terra.

Ripresa campionati? Il rischio principale immagino sia il contagio, non tanto gli infortuni, perché prima di riprendere ci sarà il ritiro e quindi una mini preparazione. La priorità è evitare il contagio tra i calciatori”.