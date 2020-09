Ieri una distorsione in allenamento, oggi l'azzurrino Senese in stampelle ma rassicura tutti: "Sto bene" [FOTO]

Ultime notizie calcio Napoli - Alberto Senese, difensore e prodotto del vivaio azzurro, attualmente in ritiro con la prima squadra a Castel di Sangro, nella giornata di ieri ha rimediato una distorsione. Oggi sui suoi canali social ha pubblicato uno scatto che lo vede in stampelle per rassicurare tutti: "Grazie a tutti per i messaggi,sto bene. Tornerò più forte di prima!".