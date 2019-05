"Aurelio De Laurentiis e tutto il Napoli si complimentano con Maurizio Sarri per la vittoria dell’Europa League con una prestazione travolgente. Bravo Maurizio! #ForzaNapoliSempre".

Questo il tweet delle SSC Napoli che si congratula con il suo ex allenatore che ha appena conquistato l'Europa League dopo aver battuto in finale l'Arsenal con un perentrio 4-1 in quel di Baku.