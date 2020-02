Haaland e l'idolo Michu: l'ex Napoli invia la sua maglia al talento del Borussia Dortmund [FOTO]

Ultime notizie calcio. Erling Haaland è sulla bocca di tutti per la sua incredibile stagione: tra Salisburgo e Borussia Dortmund il giovane norvegese ha segnato ben 40 gol in 30 presenze. Numeri da predestinato per il classe 2000 che come idolo d'infanzia aveva una vecchia conoscenza del Napoli: l'attaccante spagnolo Michu.

Attualmente lo stesso Michu è direttore sportivo del Burgos (quarta divisione spagnola) ed ha voluto ringraziare Haaland per l'affetto dimostrato in passato: al talento del Dortmund è stata infatti regalata una maglietta con tanto di firma. “Ciao Haaland, il tuo amico Michu vuole mandarti un regalo”: questo il tweet del Burgos, al quale l’attaccante norvegese ha risposto: “Wow, che leggenda”.

