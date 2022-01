Ultime notizie calcio Napoli - Pesante l'errore contro il Perù che è costato una pesante sconfitta alla Colombia per David Ospina, che su Instagram però è stato difeso da Juan Camilo Zuniga, suo ex compagno in Nazionale e che con lui condivide il passato nel Napoli. Questo il messaggio pubblicato dal terzino: "Per me sarai sempre il miglior portiere, amico!". Nel frattempo incalzano le critiche per una papera che, molto probabilmente, costerà la qualificazione alla Coppa del mondo.