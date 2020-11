Dramma Maradona - Muore oggi, 25 novembre 2020, Diego Armando Maradona in Argentina. Gigi D'Alessio via Twitter ha pubblicato questo messaggio:

"Ancora non riesco a crederci. Sei stato il più grande di tutti.Quello che hai significato per Napoli non si può spiegare, e rimarrà per sempre. Ho avuto il privilegio di esserti amico, è una cosa che non dimenticherò mai.Maradona è leggenda, Maradona è per sempre. Viva #Maradona!"