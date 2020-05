"Fascista di m***a", duro attacco a Pepe Reina da parte di un noto rapper!

Ultime notizie calcio - Brutto scontro sui social che ha visto come protagonista l'ex portiere del Napoli, attualmente in prestito dal Milan all'Aston Villa, Pepe Reina. Lo spagnolo ha infatti pubblicato un tweet a sostegno della manifestazione organizzata dalla ultradestra di Vox. La cosa non è andata a genio a Nega, rapper appartenente alla crew Los Chikos del Maíz, che lo ha così attaccato:

"Guarda che sei uno str... anche in nazionale pensavi di essere super divertente ed eri solo imbarazzante. E oh, sorpresa, alla fine è stato confermato che eri uno str. Il più str... Fascista di m..."