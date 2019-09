Decisamente positivo l'esordio in maglia azzurra per Hirving Lozano. Il neo attaccante della SSC Napoli ha segnato dopo pochi minuti dall'ingresso in campo, mantenendo fede alla sua particolare tradizione. La sua prestazione gli ha ovviamente regalato le prime pagine dei quotidiani messicani e degli ottimi voti in pagella sulle colonne dei principali quotidiani sportivi italiani.