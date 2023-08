EA Sports FC 24, le prime immagini dei giocatori del Napoli | FOTO

Notizie Calcio Napoli - Tutti gli appassionati di videogames e di calcio non vedono l'ora di mettere le mani su EA Sports FC 24, prossimo gioco di calcio prodotto dalla Electronic Arts in uscita a settembre. La casa di produzione di videogames ha rilasciato dei codici ad un numero limitato di utenti in modo tale da far provare loro la versione beta (ossia una versione ancora non ultimata) del prossimo gioco in uscita. Dal web sono emerse le prime foto di alcuni giocatori del Napoli, la squadra continua a non avere ne stemma ne maglie ufficiali, chiamandosi ancora Napoli FC con un logo di fantasia. Ricordiamo che il club partenopeo ha un contratto in esclusiva con la casa di produzione videoludica Konami, che ha dato il nome anche all'attuale centro di allenamento dei partenopei.