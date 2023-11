Notizie Calcio Napoli - Dubai Globe Soccer Awards, in gara c’è anche la SSC Napoli nella categoria “Serie A best digital content by a club”, quindi tra le società che posta i migliori contenuti social. In corsa con gli azzurri Cagliari, Genoa, Inter, Juventus, Roma e Sassuolo. Si può votare gli azzurri qui: https://vote.globesoccer.com/vote/serie-a-best-content-club/?embed=false.