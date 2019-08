Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è a Miami per la gara della sua squadra contro il Barcellona. Stasera alle 01.30 italiane le due squadre si affronteranno per un match amichevole. Per l'occasione il patron azzurro, ha rilasciato un'intervista ad ESPN, noto network internazionale. Clicca sul file in allegato per vedere l'immagine presa dal profilo Twitter di De Laurentiis.