"Non compro più giocatori africani", Akatubga attacca pesantemente De Laurentiis: "E' un clown"

Notizie Napoli calcio. Sta facendo inevitabilmente discutere la frase di Aurelio De Laurentiis pronunciata ieri ai microfoni di Smart Talk, trasmissione di Wall Street Italia. Il patron del Napoli ha annunciato che non comprerà più giocatori africani, a causa delle querelle legata alla Coppa d'Africa:

Basta africani, o mi rinunciano a giocare la Coppa d'Africa quando vengono o non li possiamo più avere. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per gli altri.